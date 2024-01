Incendio nel rifugio dei gatti in via Serbariu «Mici salvi per miracolo. Ora ho bisogno d’aiuto» 

«Siamo riusciti salvare i gatti nell’incendio scoppiato nei giorni scorsi. Chi volesse aiutarmi, servono coperte per i mici». Massimiliano Paderi lancia un appello dopo il rogo della scorsa settimana, in via Serbariu 13, che ha quasi distrutto un rifugio per gatti. Le fiamme hanno danneggiato una struttura con all’interno diversi gattini. «Tre hanno rischiato di morire», racconta Paderi in uno dei video pubblicati sul proprio profilo Facebook. Sono stati i vigili del fuoco a intervenire e spegnere il rogo.

Quanto accaduto sarebbe stato un atto intimidatorio o comunque vandalico. Paderi sarebbe sicuro: «Hanno gettato alcune bombette per provocare l’incendio. Incredibile: se la prendono con degli animali». Non solo. In passato sembra che avesse ricevuto delle minacce. «Qualcuno mi aveva promesso che avrebbe ucciso i gatti», spiega ancora sui social. «Non ho le prove che sia stato lui, ma la coincidenza è abbastanza chiara».

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco è stata fatta la segnalazione anche ai carabinieri. Ora Paderi dovrà presentare una querela se vorrà formalizzare le accuse raccontare sui social. Non è escluso che qualche persona che abita nella zona non sopportasse la presenza dei gatti e abbia deciso addirittura di eliminarli provocando il rogo. Versione ovviamente tutta da verificare una volta depositata la denuncia. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA