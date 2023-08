Incendio nel parco, iniziati i lavori di messa in sicurezza 

Sono iniziati gli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei danni nel Parco di San Michele, dopo l’incendio divampato per cause non accertate mercoledì scorso.

L’impresa che gestisce l’area in appalto per conto del Comune ha smantellato la staccionata danneggiata dalle fiamme: realizzata in legno, protegge il percorso pedonale dall’ingresso di via Cinquini sino al Castello di San Michele. Inoltre, le squadre di operai hanno ripristinato le parti danneggiate e interrotte dell’impianto di irrigazione distrutto dalle fiamme che avevano invaso la pineta, particolarmente sul lato di via Cinquini.

Nei prossimi giorni, i lavori proseguiranno con l’installazione della nuova staccionata di protezione, la verifica della piena funzionalità in pressione dell’impianto di irrigazione e dell’impianto idrico per uso potabile e infine inizierà l’intervento sull’illuminazione danneggiata. Oltre che i tubi di plastica dell’impianto d’irrigazione, l’incendio aveva sciolto anche le canaline dentro le quali scorrono i cavi dei lampioni e l’impianto ha riportato danni.

Fino a quando non saranno ripristinate le minime condizioni per consentire un accesso sicuro ai visitatori, il Comune e l’impresa d’appalto invitano i responsabili delle colonie feline esistenti nel Parco di San Michele a recarsi al cancello 3, di fronte alla sala pompe, dalle ore 16 alle 17, per consegnare gli alimenti per gli animali ai custodi. Sarà compito di questi ultimi somministrare il cibo nelle colonie.

