Incendio nel negozio di informatica 

Incendio nella notte nel magazzino di un negozio di informatica in via Verdi a Nuoro.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando le fiamme sono divampate in un attimo nello stabile. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, subito allertati dai residenti. I vigili hanno dovuto effettuare un lungo intervento per domare le fiamme che hanno aggredito del materiale facilmente combustibile. La causa del rogo, a una prima valutazione, parrebbe essere legata a un problema di impianto elettrico, ma non si escludono altre cause. Comunicano dalla squadra 1A dei vigili del fuoco di Nuoro: «L’incendio ha riguardato una quantità importante di materiale combustibile, le operazioni di estinzione e bonifica del sito si sono protratte. Le cause accertate sono di origine elettriche».

Nel magazzino, alla periferia della città, le fiamme hanno con rapidità coinvolto una grossa quantità di materiale depositato, alimentando il fuoco e rendendo così più complesse le operazioni di spegnimento da parte della squadra dei vigili e la bonifica. Tanta la paura, decine di migliaia di danni per l'attività commerciale. Sarebbe potuta andare peggio, i rischi erano tanti, ma per fortuna non sono stati segnalati feriti.

RIPRODUZIONE RISERVATA