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Capoterra
24 luglio 2026 alle 00:28

Incendio nel giardino di una villa 

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Attimi di paura mercoledì sera, a Capoterra, dove un incendio, di probabile origine dolosa, è divampato nel giardino di una villa in via Amendola. L'allarme è scattato intorno alle 23, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all'interno dell'ampia area verde della proprietà, minacciando la stessa abitazione e gli edifici vicini. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della compagnia barracellare di Capoterra, coordinati dal capitano Ignazio Simone, insieme a tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari. Grazie al tempestivo intervento l’incendio è stato circoscritto e spento prima che potesse raggiungere la villa e le abitazioni circostanti.Restano ora da chiarire le cause. Secondo le prime testimonianze raccolte tra i residenti, poco prima che divampassero le fiamme alcuni ragazzi sarebbero stati visti allontanarsi di corsa dalla via. Un elemento che sarà valutato dagli investigatori, ma che al momento non consente di stabilire un eventuale collegamento col rogo. (i. m.)

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