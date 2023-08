Incendio nel cortile di una casa 

Un incendio è divampato ieri intorno alle 10 del mattino nel cortile di un’abitazione nel centro abitato di Serramanna. Le squadre dei vigili del fuoco sono partite dal comando di Cagliari e subito hanno ricevuto il supporto dell’autobotte inviata dal distaccamento di Sanluri. A dare l’allarme è stato il padrone di casa e per fortuna nessuno è rimasto ferito. Le cause del rogo non sono state ancora stabilite ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’interno dell’abitazione limitando il bilancio dei danni: l’incendio ha aggredito alcuni arredi che erano presenti nel giardino.

Intorno alle 13,30 un altro rogo è stato segnalato, stavolta nel territorio comunale di Sanluri, in località Bia Bacca Managus.

Il fuoco è stato avvistato dai componenti della compagnia barracellare che hanno subito dato l’allarme. ( ig. pil. – s. r. )

