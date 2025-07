Incendio nel centro della città 

Paura ieri pomeriggio in via Sassari, a Sanluri, per un incendio divampato nel piazzale accanto al supermercato Eurospar. Intorno alle 16 le fiamme si sono alzate proprio dall’area in cui vengono solitamente accatastati i cartoni da buttare via. Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del comando locale, i carabinieri della stazione cittadina e gli agenti della Polizia municipale. Per fortuna il rogo non ha causato feriti ma solo tanto spavento tra i passanti e gli automobilisti che a quell’ora del pomeriggio attraversavano la strada che attraversa il centro abitato.

Intorno alle 17,30 – quando le fiamme erano ormai state domate e il pericolo poteva dirsi scampato, i vigili hanno eseguito un’ispezione di quel che era rimasto tra la cenere per verificare se ci fossero dettagli utili a stabilire l’origine del rogo. ( s. r. )

