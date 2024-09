Incendio nel capannone dei mezzi comunali 

Capannone inagibile, un Porter Piaggio distrutto, oltre a un trattore e a un fiorino danneggiati: è il bilancio parziale di un grosso incendio divampato nella tarda serata di mercoledì a Tratalias, in salvo per puro caso lo scuolabus.

Ad andare a fuoco è stato il capannone comunale di via canale, dove – oltre ai mezzi – all’interno erano presenti numerosi attrezzi da lavoro, utili per le manutenzioni in paese.

L’incendio, probabilmente riconducibile a un corto circuito, è divampato poco prima delle 20,30. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco di Carbonia, che arrivati sul posto si son trovati davanti alle fiamme altissime che avvolgevano il capannone. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Nuxis e il comandante della stazione di Tratalias.

Ingenti i danni, secondo il sindaco Emanuele Pes: «Stimiamo che l’incendio abbia causato danni per circa 400-500 mila euro, tra capannone, mezzi e attrezzature. Oltre a metterci in grossa difficoltà con i lavori di manutenzione programmati in paese, visto che molte attrezzature sono andate perse e serviranno alcuni giorni per riorganizzarci. Purtroppo – prosegue il sindaco pes – siamo un piccolo comune, con poche risorse, speriamo che la Regione ci possa dare una mano per ripartire, nel frattempo abbiamo ricevuto la solidarietà dall’Unione dei Comuni del basso Sulcis». (f. m.)

