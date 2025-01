Incendio nel capannone, danneggiati due autocarri 

Elmas, zona industriale, via Betti. Ieri sera intorno alle 20, nei capannoni che si trovano quasi alla fine della via, è divampato un grosso incendio nel piazzale triangolare all’interno del quale operano due società: la Immarsarda, azienda specializzata nel settore della costruzione di banchine aeroportuali, e la Nujiana Technologies, società che si occupa di sistemi di sicurezza e videosorveglianza. Due autocarri, per cause ancora da accertare, sono andati a fuoco. Un’alta coltre di fumo nero e le forti esplosioni (presumibilmente causate dallo scoppio degli pneumatici) hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, in particolare la squadra proveniente da viale Marconi, i quali hanno domato le fiamme e tenuto a bada il rogo che ha minacciato i capannoni e l’adiacente Bartolini.

Non è stato possibile accedere all’interno dell’area privata, ma dall’esterno le sirene hanno illuminato il cielo per almeno tre ore, il tempo di spegnere l’incendio e portare avanti le indagini che stabiliranno le cause dolose o colpose.

Tutte le piste restano aperte, seppur la più plausibile sia quella del cortocircuito causato dal materiale elettrico presente all’interno dei due mezzi. (sa. sa.)

