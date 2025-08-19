Incendio nel cantiere del ponte 

Raid incendiario nel cantiere di una impresa impegnata nei lavori di sistemazione del ponte in ferro sul Flumendosa, sulla vecchia Orientale sarda. Un blitz vero e proprio, forse un atto dimostrativo, studiato anche per limitare i danni. Il fuoco è stato appiccato in almeno due punti diversi del cantiere, su un mini escavatore, un “bobcat” e un container adibito a ufficio dell’impresa con sede legale ad Agrigento. I danni sono in corso di valutazione. Gli incendiari non si sono neppure preoccupati della presenza nel cantiere del guardiano e di altre tre persone che poi hanno dato l’allarme.

I rilievi

Le indagini sono coordinate dal maggiore Massimo Meloni comandante della Compagnia dei carabinieri di San Vito. Diverse le persone interrogate dopo il raid: gli inquirenti avrebbero già esaminato le immagini di alcune telecamere. Difficile al momento risalire al movente dell’atto incendiario. Il riserbo è totale. In questi giorni l’attività del cantiere è ferma per la concomitanza col Ferragosto.

Le reazioni

Preoccupazione è stata espressa ieri mattina dal sindaco di Villaputzu Sandro Porcu. «La situazione ci preoccupa. stiamo parlando un’opera strategica per l’intera Sardegna. È ora di porre fine a questa desolazione e occorre portare a termine i lavori nella maniera più veloce possibile e in tempi certi. Spero, ma ne sono convinto, che la Città metropolitana di Cagliari attraverso i suoi uffici, saprà gestire questa situazione».

In azione

Il raid incendiario di questa notte è stato consumato verso l’una. Sconosciuti sono entrati nel cantiere dando fuoco ad un mini escavatore, rimasto danneggiato, con le fiamme che hanno raggiunto anche un “bobcat”, parcheggiato a ridosso. Il fuoco si è sviluppato anche nel container dell’impresa: danneggiati solo un computer e un sedia. A dare l’‘allarme è stato il guardiano: immediato arrivo dei Vigili del fuoco di San Vito che hanno rapidamente circoscritto e domato le fiamme. Gli stessi pompieri hanno poi messo in sicurezza il sito, effettuando un accurato sopralluogo. Nella circostanza non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Sulla natura del rogo non ci sarebbero però dubbi, anche perché le fiamme si sono sviluppate tra l’escavatore e il container, distanti una ventina di metri.