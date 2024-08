Incendio nel cantiere del parco eolico 

Attentato incendiario la notte scorsa nel cantiere in cui è in fase di costruzione il parco eolico Vestas, nel territorio comunale di Villacidro.

Qualcuno, dopo aver atteso la sera, si è introdotto nel cantiere che si trova nelle campagne al confine con il comune di Samassi e, probabilmente utilizzando alcune bottiglie contenenti del liquido infiammabile, ha appiccato l’incendio ai teli con i quali sono protette le pale che si trovavano a terra, ancora in attesa di essere installate. Le fiamme hanno distrutto i teloni protettivi e danneggiato, alla base, i tre aerogeneratori.

A dare l’allarme ieri mattina è stato un vigilante che ha notato il danneggiamento e chiamato immediatamente i carabinieri. Sul posto sono così intervenuti i militari della compagnia di Villacidro, al comando del maggiore Francesco Capula, che hanno eseguito i rilievi necessari alle indagini e messo a verbale il racconto del dipendente della società che ha scoperto quanto accaduto durante la notte.

Il punto in cui è stato appiccato l’incendio non è facilmente raggiungibile e sul posto non sarebbe presente un impianto con telecamere di sorveglianza.

La società che sta eseguendo i lavori per la realizzazione dell’impianto eolico avrebbe espresso la volontà di potenziare il servizio di guardiania nel sito per scongiurare il ripetersi di episodi simili. ( red. pro. )

RIPRODUZIONE RISERVATA