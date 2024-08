Incendio minaccia le case 

Case affumicate, qualche centinaio di metri di sterpaglie andato in fumo e un pizzico di apprensione ieri nel primissimo pomeriggio per i residenti di via Convento a causa di un incendio che si è sviluppato a pochi passi dalla scuola civica di musica nel quartiere di Mughina. Le fiamme potrebbero essere partite proprio della parte posteriore del giardino della struttura comunale, ma hanno appena fatto in tempo ad bruciare una parte incolta prima di essere domate dai vigili del fuoco di Nuoro intervenuti prontamente sul posto.

Nessun danno è stato segnalato ma le fiamme avrebbero potuto facilmente estendersi verso la collina di Sant’Onofrio. Il rogo in prossimità dell’abitato pone l’accento sulla necessità di diserbare i terreni incolti attorno alla periferia della città. Un allarme che già alla fine di luglio era stato lanciato anche dall’ex consigliere comunale Narciso Guria, in seguito all’incendio che aveva interessato quella volta il quartiere di Città Nuova, dirigendosi verso l’ecocentro. In quel caso aveva richiesto anche l’utilizzo dell’elicottero della base di Farcana. Guria sottolineava la necessità da parte del commissario del Comune di intervenire presso i proprietari dei terreni incolti affinché provvedano al diserbo.

