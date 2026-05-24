Incendio minaccia le aziende agricole, arriva il Canadair 

Un casa di campagna evacuata precauzionalmente, fiamme pericolosamente vicine a varie aziende agricole e diversi ettari di macchia mediterranea andati in fumo. È il bilancio dell’incendio (il secondo della stagione, il primo con intervento di mezzi aerei) scoppiato nelle campagne di Viddalba. L’allarme è scattato alle 15, il primo focolaio è stato segnalato alla centrale operativa dell’Ispettorato forestale di Tempio nella zona di Li Reni. Le fiamme, a causa delle correnti termiche, si sono propagate velocemente in direzione di alcune aziende agricole. Un gruppo di allevatori, per proteggere stalle e ovili, utilizzando i trattori ha creato delle fasce tagliafuoco che si sono rivelate particolarmente efficaci. In ogni caso il personale del Corpo forestale, coordinato dal direttore dell’Ispettorato di Tempio, Giannicola Zuccarelli, ha chiesto l’intervento del Canadair (partito da Ciampino). Hanno partecipato alla operazioni di spegnimento, oltre al Corpo forestale, i vigili del fuoco (con l’ausilio dell’elicottero Drago) la compagnia barracellare di Viddalba, diverse squadre di Forestas e numerosi volontari. La cause del rogo sono in via di accertamento, l’ipotesi è quella di una condotta imprudente durante le operazioni di pulizia di un terreno. La stessa situazione che si sarebbe verificato sabato pomeriggio a Oschiri.

RIPRODUZIONE RISERVATA