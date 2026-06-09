Incendio minaccia le abitazioni 

Un pomeriggio di fuoco e paura ieri ad Assemini e Siliqua, dove due incendi hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e causato, soprattutto nel primo caso, danni ingenti.

Il più grosso

Ad Assemini il rogo, dalle vaste dimensioni e alimentato da vento e alte temperature, ha colpito le località Bia Manna e Sa Ruina estendendosi fino all’area dei campi Cellino sui quali si allena il Cagliari Calcio divorando ettari di vegetazione, sollevando dense colonne di fumo visibili a chilometri di distanza e mettendo a rischio diverse abitazioni e aziende agricole.

Le fiamme hanno reso necessario un imponente dispiegamento di forze per scongiurare il peggio. Sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco supportate da due autobotti giunte dal Comando provinciale di Cagliari. Fondamentale anche il lavoro degli uomini del Corpo forestale e della Polizia municipale di Assemini, impegnati nelle operazioni di spegnimento, nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dei residenti. Per contenere l’avanzata del fronte del fuoco, che sembrava incontrollabile, un elicottero della flotta regionale ha effettuato diversi lanci d’acqua.

La situazione è apparsa subito critica. Molti residenti hanno espresso su social e nei commenti la propria esasperazione, spiegando di aver temuto per le abitazioni minacciate dalle fiamme per la seconda volta in poco tempo. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per ore, poi verso le 18,15 la situazione è stata messa sotto controllo. Restano i dubbi sulla causa. Le indagini sono in corso ma la dinamica - con le fiamme divampate simultaneamente in più punti - ha alimentato il sospetto di una natura dolosa.

Più a ovest

A Siliqua invece sono andati in cenere diversi ettari di vegetazione lungo il rio Cixerri. Le fiamme, partite intorno alle 17 dalle stoppie vicino al ponte di “Bau Forru”, spinte dal vento hanno velocemente raggiunto il canale di “Su Ponti de Sa Mitza” dove, invece di fermarsi allo sbarramento d’acqua, a causa deii frammenti incandescenti caduti nella riva opposta hanno generato un nuovo focolaio. Le alte fiamme del nuovo fronte si sono estese tra la macchia alta e un campo di grano. Le squadre del Corpo forestale e dei volontari della Protezione civile, supportati dagli agricoltori accorsi con i propri mezzi, sono riuscite a bloccare l’avanzata dell’incendio. Le operazioni sono terminate dopo due ore.

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