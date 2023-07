Incendio, la conta dei danni: in fumo undici ettari di sugheri 

Il giorno dopo il maxi-incendio che si è sviluppato a Sant’Andrea Frius, che ha rischiato di espandersi sino al centro abitato, arrivano le prime stime sui danni. Il grande lavoro degli uomini a terra della Protezione Civile del posto e dei mezzi aerei intervenuti, sono riusciti a circoscrivere l’incendio, che tuttavia ha mandato in fumo ben undici ettari di superficie, tra cui la maggior parte era costituita da sughereti e oliveti.

L’incendio pare essere partito da un canale, che non ha permesso un rapido avvistamento dell’incendio dalle vedette predisposte. Una volta allertate, si sono immediatamente mosse le squadre a terra del posto, con i volontari della protezione civile. Come confermato anche da uno degli uomini che ha vissuto la giornata sul campo, Sergio Putzu, «i soccorsi sono stati avviati in tempo. Il problema sta a monte, riguarda l’età sempre più avanzata dei soccorritori e l’esiguo numero». Putzu mette in evidenza «una pulizia dei terreni assente».

In merito alle polemiche nate sui social e a cui ieri ha risposto l’assessore della difesa all’ambiente Marco Porcu, sia la Protezione civile sia il sindaco hanno confermato «la celerità delle operazioni e in linea con i tempi tra la chiamata e l’arrivo dei mezzi aerei, con gli elicotteri che sono partiti da Villasalto e da Sorgono e il SuperPuma da Fenosu».

Il sindaco Simone Melis ci tiene a ringraziare «tutti coloro che hanno agito per contrastare un rogo che si avviava verso il centro abitato. La celerità dell’intervento è stata fondamentale». (s. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA