Incendio: indaga la Forestale 

Potrebbe essere stato un malfunzionamento in un traliccio dell’alta tensione, a causare l’incendio che si è sviluppato, domenica, nelle campagne di Vergine Maria. Le fiamme erano partite intorno alle 16, dalla vegetazione intorno a un traliccio dell’alta tensione dell’altura di Cuccuru Mannu, estendendosi verso la vallata. Si è corso un rischio altissimo, per via delle numerose abitazioni presenti nella zona, fortunatamente la prontezza delle squadre antincendio, supportate dagli elicotteri delle basi di Marganai e Pula, hanno evitato il peggio. Al termine delle operazioni di spegnimento è finito in cenere circa un ettaro e mezzo di macchia mediterranea e sughere. Rimangono da e da stabilire le cause, saranno le indagini degli investigatori del Corpo forestale a dare una risposta definitiva. In ogni caso si esclude l’incendio doloso, mentre prende forma l’ipotesi di un malfunzionamento, o sovraccarico del traliccio elettrico, probabilmente causato dalle alte temperature di questi giorni. (a. c.)

