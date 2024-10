Incendio in via Sanzio 

Ci sarebbe una lite fra un uomo e una donna all'origine dell'incendio che ieri sera ha costretto i vigili del fuoco di Carbonia ad intervenire in uno dei palazzoni popolari di via Sanzio. L'allarme è scattato poco dopo le 19 quando le fiamme si sono levate all'ultimo piano (il quarto), forse perché appiccate volontariamente. Il fumo ha invaso l'appartamento e per precauzione i vigili del fuoco hanno provvisoriamente fatto evacuare anche gli inquilini del piano sottostante. All'origine della vicenda, un dissidio fra i due occupanti dell'alloggio. Forse un litigio, forse una ritorsione e uno dei due avrebbe appiccato le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Radiomobile e i volontari Asvoc per verificare le condizioni di una delle persone occupanti l'alloggio. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA