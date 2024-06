Incendio in un’autofficina, tre vittime  

Milano. L’incendio dentro un’autofficina, le fiamme e il fumo che salgono nel vaso scale del palazzo e invadono gli appartamenti. Tre persone, una famiglia intera, residenti al terzo piano sono morte intossicate; quattro i feriti, tra i quali una donna ustionata e altri tre intossicati dai fumi. È il terribile bilancio del rogo scoppiato ieri, alle 19, al piano terra di una palazzina in via Fra Galgario, zona Gambara, a Milano. Le fiamme sarebbero partite da un’auto in riparazione nell’officina, ma dopo i primi accertamenti tra le macerie il sospetto degli investigatori è che uno o più addetti abbiano fatto una manovra azzardata, forse con del materiale infiammabile. Prima di scappare dall’officina e mettersi in salvo.

La nube nera

La palazzina di sei piani è stata evacuata subito, ma non tutti ce l’hanno fatta. A perdere la vita sono stati Silvano Tollardo, di 67 anni, Carolina De Luca, 63, e Antonio Tollardo, di 34, che si trovavano nella loro abitazione improvvisamente invasa dal fumo e dalle fiamme: secondo una prima ispezione del medico legale sarebbero morti per intossicazione. Altre quattro persone sono rimaste ferite e tra loro ci sarebbe anche un addetto dell’officina dove è scoppiato il rogo. Sono intervenute tre auto mediche, sei ambulanze, numerosi mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Intervento immediato

Ricevuto l’allarme, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di via Sardegna è giunta subito sul posto e altre squadre sono state inviate a rinforzo dalla centrale operativa di via Messina. L’incendio è stato domato in meno di un’ora. Un altro bilancio pesante, a Milano, si era registrato quasi un anno fa: il 7 luglio del 2023 ci furono sei morti a causa di un rogo scoppiato nella Rsa Casa dei coniugi, in via dei Cinquecento. Tutte anziane le vittime. E proprio ieri sono state rinviate a giudizio tredici persone per il maxi incendio della Torre dei Moro a Milano, il grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto 2021. Fortunatamente, in quel caso, non ci furono vittime.

