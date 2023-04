Incendio in un’abitazione,  allarme e famiglia evacuata  

Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri nel centro storico di Busachi. Un incendio è divampato in un’abitazione di via La Marmora, non ci sono stati feriti, la casa è stata evacuata e i danni sono ingenti.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30 quando le fiamme hanno avvolto un rivestimento in perlinato e il tetto in legno della casa. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, in pochi minuti nel centro del Barigadu sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta. I vigili hanno subito allontanato i residenti, lo stabile è stato evacuato e poi hanno lavorato per diverse ore per domare le fiamme. Spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’edificio e l’area circostante. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’abitazione ha subito danni ingenti, al momento non è stata ancora effettuata una stima precisa.

Il responsabile delle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco ha subito avviato le indagini e i vari accertamenti per stabilire le cause che hanno innescato l’incendio. Non si esclude che a provocare le fiamme sia stato un guasto all’impianto elettrico, un corto circuito in qualche elettrodomestico della casa. ( v.p. )

