Pitz’e Serra.
16 dicembre 2025 alle 00:24

Incendio in una palazzina in via Olanda  

Attimi di paura ieri per un incendio scoppiato nel cortile di una palazzina in via Olanda, nel quartiere di Pitz’e Serra. Le fiamme hanno attaccato alcuni elettrodomestici e due bombole di Gpl nella cucina di un appartamento, e da lì si sono propagate rapidamente.

Il grosso incendio ha iniziato a diffondersi nel pomeriggio e ha creato panico tra i cittadini.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco – ci sono state due diverse partenze, intorno alle 16 di ieri pomeriggio, e sul posto sono intervenute due squadre della centrale operativa del Comando di Cagliari, supportate dall’autoscala e da un autobotte – ha bloccato l’espandersi del fuoco, che in breve tempo aveva già raggiunto il cortile interno della palazzina e stava anche coinvolgendo gli appartamenti vicini e una cantina.

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno spento l’incendio e scongiurato ulteriori problemi. Ci sono stati momenti di paura tra gli abitanti del palazzo, ma alla fine nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Al termine delle operazioni, si sono rilevati danni alle finestre e alla facciata dell’edificio.

Subito dopo, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.

