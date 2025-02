Incendio in una palazzina, 16 intossicati 

Milano. Le fiamme sono scaturite giovedì in tarda serata da un appartamento al piano rialzato di una palazzina popolare di cinque piani in Largo Fatima, nel quartiere Lorenteggio, alla periferia di Milano. La tragedia è stata evitata, ma la paura di chi ci abita, di fronte ai bagliori e al fumo, è stata tanta. Il rogo ha distrutto una sola abitazione perché i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l'incendio al solo appartamento dei quindici di cui è composta la palazzina ma il fumo aveva invaso le scale e gli spazi comuni tanto che in ospedale per le esalazioni sono finiti complessivamente in 16. Il più grave, un uomo di 53 anni, che è stato ricoverato all'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo dove si trova in prognosi riservata. Tra le persone soccorse tre disabili e tre bambini. Le loro condizioni, comunque, non preoccupano.

I vigili sono entrati in azione con il cosiddetto “smoke stopper", un sistema innovativo per far fronte agli incendi all'interno di ambienti chiusi. Ha lo scopo di evitare che i fumi prodotti dalla combustione si propaghino in eccesso all'interno dello stabile, consentendo una evacuazione più agevole.

