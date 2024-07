Incendio in una casa, salvato un cane 

Diversi incendi in provincia hanno impegnato ieri le squadre dei vigili del fuoco e della Forestale. In mattinata i soccorritori hanno lavorato a Bosa, per un incendio divampato in un’abitazione. La sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso e ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Cuglieri e del distaccamento di Macomer che hanno spento le fiamme circoscrivendo il rogo a un solo ambiente dell'abitazione, evitando la propagazione al piano superiore e alle abitazioni adiacenti. I soccorritori hanno, inoltre, messo in salvo un cane che si era rifugiato sul balcone del piano superiore e per fortuna non ci sono state persone ferite. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti.

Riola Sardo

Durante la notte di giovedì un altro incendio ha impegnato le squadre dei vigili del fuoco di Oristano, accorsi per domare le fiamme in via Martin Luther King, alla periferia di Riola. Il rogo era divampato da un cavo elettrico che piombato a terra stava rischiando di diffondere le fiamme anche nella zona vicina. L’intervento dei vigili del fuoco, allertati anche dai carabinieri, ha evitato il peggio. E nel pomeriggio un altro incendio ha interessato una zona in campagna, dove le fiamme hanno bruciato erbacce.

Oristano

Le fiamme sono ripartite a Fenosu, nella zona delle scuderie, la stessa in cui giovedì era divampato un incendio. Ieri i vigili del fuoco e la Forestale sono intervenuti e hanno immediatamente spento il rogo.

