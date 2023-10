Incendio in una casa popolare di via San Domenico Savio  

Momenti di panico in una casa popolare, colpita da un incendio ieri nella tarda mattinata a Sant’Antioco. Le fiamme si sarebbero propagate per cause da accertare in un appartamento in via San Domenico Savio, quartiere popolare adiacente alla chiesa di Santa Maria Goretti.

Non è chiaro se le fiamme siano partite dalla cucina, sprigionate dal gas lasciato acceso per preparare il pranzo o dall’impianto elettrico. Di certo c’è che fortunatamente non ci sono feriti. L’allarme è stato lanciato dai residenti nella casa in fiamme che hanno chiamato i vigili del fuco. Dal distaccamento di Carbonia, l’intervento è stato immediato, la squadra intervenuta sul posto, ha potuto fare ben poco per impedire il propagarsi dell’incendio che, con grande rapidità ha distrutto gli arredi e annerito le mura e il soffitto della cucina. Le operazione di bonifica sono andate avanti per qualche ora, anche per le verifiche strutturali della casa che è attaccata ad altre abitazioni e che fortunatamente non hanno riportato danni. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. L’incendio, oltre ai danni nella cucina dell’abitazione, ha provocato anche il diffondersi dell’odore nauseabondo caratteristico della plastica bruciata, nella zona adiacente. (s. g.)

