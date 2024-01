Incendio in una casa, distrutta la cucina rustica 

Poteva avere conseguenze ben più gravi, l’incendio che due notti fa è divampato in un’abitazione in via Sussarello. Tanto spavento ma, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, il rogo non si è propagato in tutta la casa anche se la cucina rustica è stata quasi completamente distrutta.

L’incendio è scoppiato nella notte fra martedì e mercoledì provocando ingenti danni, tenuto conto che oltre alle mura, le fiamme hanno mandato in fumo arredamento e i tanti oggetti antichi presenti. Per domare il rogo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che ha lavorato anche per bonificare l’ambiente e metterlo in sicurezza. Nessuna conseguenza per Irene Mongili e il figlio Marco Bertin, che in quel momento dormivano nell’abitazione. Secondo i primi accertamenti, il fuoco sarebbe partito dal camino, presumibilmente un pezzo di legna è rotolato fuori finendo sopra una poltrona. Poi le fiamme si sono propagate in tutta la cucina rustica. Ieri mattina è iniziata la conta dei danni, oltre alla pulizia della stanza danneggiata. Vicinanza da parte di tutta la comunità alla famiglia molto conosciuta e stimata in paese.

