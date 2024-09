Incendio in una casa di via Mazzini: in salvo padre e figlia 

Una colonna di fumo si è alzata all’improvviso dalla finestra al primo piano della casa al civico 67 di via Mazzini a San Giovanni Suergiu. Così, ieri poco dopo le 20, è scattato l’allarme in casa della famiglia Locci e in pochi minuti le squadre dei vigili del fuoco di Iglesias e Carbonia, le ambulanze della Sulcis Emergenze, i carabinieri e la polizia locale si sono precipitati sul posto.

Le fiamme dovrebbero essere divampate in una delle camere da letto al primo piano: in quel momento al piano di sotto c’era il padrone di casa, mentre la figlia si trovava al piano superiore. Entrambi sono riusciti a mettersi in salvo da soli e, solo in via precauzionale, sono stati visitati dal personale sanitario sulle ambulanze. Grazie al pronto intervento dei soccorritori, i danni sono stati limitati: sotto gli occhi di decine di curiosi, i vigili del fuoco hanno portato fuori un materasso, un letto e del legno bruciato. Nelle prossime ore verrà chiarita l’origine del rogo. ( f. mu. )

