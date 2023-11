Incendio in una casa del centro, salvata un’ottantenne 

Paura, ieri pomeriggio, in via Matteotti, poco lontano dalla centrale viale Italia. A causare il panico un incendio sprigionatosi, intorno alle 16, in un appartamento del quinto e ultimo piano di una palazzina vicino a via dei Mille. Le fiamme sono scaturite con violenza all'interno e all'esterno dell'abitazione, abitato da una signora di 80 anni, e hanno finito con l'investire i vetri e le tende della veranda. Grande la preoccupazione per l'anziana ma, per fortuna è stato molto veloce l'intervento sia del 118 che dei vigili del fuoco e della polizia locale che sono riusciti a salvare la donna, le cui condizioni per fortuna non preoccupano i sanitari.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato originato dalla bombola a gas che l'80enne stava collegando per accendere la stufa. Da qui, per cause ancora da accertare con precisione, il fuoco formatosi velocemente e accompagnato da una densa nuvola di fumo visibile anche a una certa distanza. Volute che hanno peraltro continuato a prodursi pure dopo che le fiamme erano state domate dai pompieri, arrivati in cima allo stabile con la scala aerea. Dal di fuori sembrano ingenti i danni, considerando anche la finestra accanto alla veranda, annerita per le conseguenze dell'incendio. Ma, vista la forza delle fiamme, poteva andare molto peggio. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA