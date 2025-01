Incendio in un palazzo, tragedia sfiorata 

Tragedia sfiorata la notte di Capodanno a Carbonia a causa di un incendio in un appartamento in viale Arsia. Le fiamme sono divampate a causa di una coperta termica difettosa e il proprietario dell’appartamento ha rischiato la vita a causa del fumo che ha invaso l’appartamento.

Fortuna ha voluto che uno condomino abbia intuito il pericolo. Si tratta di Nicola Collu il manager della Somica che vive nel palazzo e che si è accorto del fumo nell’androne dell’edificio. «Ho subito informato gli altri condomini tramite una chat interna, chiedendo se qualcuno avesse avuto dei problemi tali da motivare la presenza del fumo – racconta – tutti si sono attivati per le verifiche». Alcuni condomini sono usciti dagli appartamenti: nessuno si spiegava da dove stesse arrivando il fumo e così alcuni di questi sono arrivati sino al sotto-piano dove ci sono i ripostigli, la sede di una cooperativa e un appartamento. Il fumo arrivava proprio da quell’appartamento e il proprietario non si era accorto del pericolo attribuendo il problema a una stufa appena spenta: «Ma è bastato che aprisse la porta per capire che la situazione era in realtà più grave – racconta Collu – l’aria entrata nella stanza ha fatto sì che si sprigionassero le fiamme. Sono corso a prendere un estintore, sono riuscito a spegnere il fuoco e nel frattempo gli altri condomini hanno allertato i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno portato i materassi fuori dall’appartamento. Poi hanno continuato le operazioni di spegnimento». Per tutto il tempo i condomini hanno aspettato all’esterno del palazzo in modo da far defluire il fumo che rendeva l’aria irrespirabile. Poi l’emergenza è passata senza che nessuno avesse bisogno di cure mediche.

