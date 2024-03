Incendio in un deposito di mobili 

Ci sono volute due ore per spegnere il rogo scoppiato ieri pomeriggio in un deposito a Selargius. Le fiamme hanno danneggiato alcuni mobili e arredi sistemati nel locale e anche all’esterno: i vigili del fuoco, arrivati dopo le segnalazioni di chi ha notato il fumo sollevarsi dalla zona di via Lazio, hanno limitato le conseguenze e messo in sicurezza l’area e il deposito.

Il rogo è divampato ieri verso le 17. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di viale Marconi, in azione con due squadre e altri due mezzi (autopompa e autobotte). Le fiamme hanno avvolto dei mobili e dei suppellettili che si trovavano all’interno e all’esterno del deposito. Le operazioni dei vigili del fuoco sono andate avanti per quasi due ore. Alla fine le conseguenze non sono state molto gravi. Ancora da accertare le cause dell’incendio. Sono in corso ulteriori accertamenti.

