Incendio in un cortile, soccorsa un’anziana 

Grande paura ieri mattina a Villacidro per un incendio che ha interessato l’abitazione di una anziana in via Bosa, nel quartiere della parrocchia di Sant'Antonio. Le fiamme si sono sviluppate nel cortile interno, propagandosi velocemente a causa del materiale infiammabile interessato dal rogo.

Un passante, intorno alle 8,45, ha subito allertato la polizia municipale. Poco dopo la chiamata il comandante Carlo Puddu e l’assistente capo Raimondo Mocci hanno raggiunto la zona della segnalazione e individuato l’abitazione interessata con l'aiuto dei residenti del quartiere allarmati dal fumo: scavalcato il muro di cinta grazie a una scala prestata da un vicino di casa, Puddu e Mocci hanno messo al sicuro la donna, quindi si sono prodigati per spegnere il rogo.

Le fiamme erano già alte: dal cortile si erano già estese verso una terrazza e danneggiato i muri perimetrali. Il comandante e l’assistente capo sono riusciti a domarle.

In via Bosa sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Villacidro, comandati dal maresciallo De Mizio, e del Nucleo radiomobile, oltre ai vigili del fuoco di Sanluri. Sono tutt'ora in corso gli accertamenti del caso.

