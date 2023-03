Incendio in un cortile: distrutti un ripostiglio e un’auto 

Fiamme nel cortile di una abitazione della via Tripoli a Quartucciu. Il fuoco ha aggredito un ripostiglio all'interno di un giardino privato, con i vigili del fuoco che con un intervento immediato sono riusciti ad evitare danni all’abitazione. Nessuno è rimasto ferito.

È successo ieri mattina con l’allarme che è stato dato dagli stessi inquilini e da alcuni automobilisti. Hanno notato il fumo in via Tripoli e avvisato subito il 115. Oltre che il ripostiglio, il fuoco ha aggredito anche un'autovettura parcheggiata all'interno del cortile.

Sul posto è intervenuta una squadra della sede centrale supportata da un'autobotte e da un altro mezzo arrivati con sette vigili del fuoco. Un intervento massiccio che è servito a evitare danni all’abitazione e a contenere le conseguenze.

Dopo alcune ore di lavoro il pericolo è stato circoscritto: alle 13 le fiamme erano state domate. Al termine delle operazioni di spegnimento e dì messa in sicurezza dell'area i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Sulla natura del rogo non sono trapelate indiscrezioni. Non sarebbero comunque state trovate tracce di liquido infiammale. (ant. ser.)

