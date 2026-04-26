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Terralba.
27 aprile 2026 alle 00:20

Incendio in un cortile, allarme in centro 

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Momenti di paura ieri pomeriggio nel centro storico di Terralba. Un incendio è divampato all’interno di un cortile in via Buonarroti minacciando anche le abitazioni vicine. Immediato l’allarme, i vigili del fuoco di Oristano hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e bonificare l’area.

La situazione è sembrata da subito piuttosto critica perché all’interno del terreno erano presenti una vecchia Ford Focus ma anche elettrodomestici, ferraglie, cumuli di rifiuti e sterpaglie: le fiamme si sono propagate rapidamente, una densa coltre di fumo ha invaso il centro del paese. Si è temuto che le fiamme potessero arrivare alle case vicine ma l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Sul posto anche i carabinieri, sono in corso accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio, dai primi riscontri sembrerebbe si tratti di un atto doloso. ( v. p. )

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