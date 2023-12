Incendio in un appartamento partito da una stufa elettrica 

Paura in un’abitazione di via Milano a Capoterra per un incendio divampato in un appartamento dello stabile di via Milano 22. Tutta colpa di una stufetta dimenticata accesa.

Gli inquilini della palazzina hanno evitato il peggio: hanno prontamente segnalato il fumo proveniente dall'appartamento teatro del rogo, innescando una rapida catena di reazioni. L'allarme tempestivo ha permesso un'evacuazione di massa. Praticamente sono stati messi in sicurezza gli abitanti della palazzina prima che la situazione potesse degenerare. Immediatamente dopo, i vigili del fuoco sono intervenuti, neutralizzando il pericolo e impedendo ulteriori danni.

Le indagini preliminari indicano che una stufetta elettrica, lasciata accesa per diverso tempo in un appartamento vuoto, avrebbe causato l'incidente. Un corto circuito avrebbe provocato l’incendio. La plastica sciolta dall’alto calore ha generato una nube avvolgente.

Lucia Farigu, 53 anni, affittuaria dell'appartamento coinvolto, ha vissuto momenti di paura: «Sono uscita di casa per accompagnare mia figlia a scuola, poi ho ricevuto la chiamata dalla mia vicina per avvisarmi che del fumo fuoriusciva dalla porta. Sono corsa, quando sono arrivata c'erano già i vigili dentro. Ho le pareti nere a causa del fumo, un corto circuito dovuto all’impianto elettrico trascurato. Mia figlia più piccola ha una grave patologia, non posso più stare qui. Chiedo aiuto alle assistenti sociali».

