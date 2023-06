Incendio in periferia 

Terzo allarme incendio dell’estate alla periferia di Carbonia. I primi roghi, che hanno causato una nube di fumo immensa che ha avvolto la città sono stati appiccati poco prima delle 17 in prossimità, come sempre accade da diversi anni, del campo rom di via del Minatorie. L’intervento delle squadre antincendio (Protezione civile di Gonnesa, vigili del fuoco di Carbonia, Forestale e elicottero decollato da Marganai) ha permesso di domare le fiamme che hanno comunque camminatoi per svariati ettari. (f. m.)

