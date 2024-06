Incendio, in cenere cento ettari 

Un vasto incendio ha interessato ieri pomeriggio le campagne di Serramanna, dove le fiamme hanno distrutto decine di ettari, minacciando da vicino diverse aziende agricole e capanni di attrezzi. La zona in cui è divampato il rogo, in località Perdiaxiu, è coltivata a cereali, grano e foraggio. Il vento teso proveniente da sud ha reso particolarmente difficili le operazioni spegnimento che hanno impegnato per sette ore i Vigili del fuoco, gli uomini e mezzi di Forestas e i barracelli di Serramanna, sempre in prima fila nella lotta agli incendi.

L’allarme

Il rogo, sulla cui natura non si hanno al momento certezze, ha avuto un fronte di diverse centinaia di metri e ha percorso in alcune ore circa sei chilometri distruggendo tutto quello che ha incontrato sul suo cammino.

«Il fuoco – acconta il capitano dei barracelli Fabrizio Demontis - ha percorso 80–100 ettari da Perdaxiu fino al confine con Samassi». In fumo ettari di grano bruciato, molti boschetti di eucaliptus, stoppie e pascoli. Nessun danno per fortuna alle diverse aziende agro zootecniche del territorio. «Le squadre impegnate – prosegue Demontis – hanno svolto un lavoro eccellente e hanno evitato che le fiamme potessero minacciare seriamente case e aziende».

Ieri pomeriggio il rogo è divampato intorno alle 15, in zona Perdaxiu, a poca distanza dal Flumini Mannu. In poco tempo le fiamme si sono estese e la colonna di fumo scuro si è alzata per decine di metri, diventando visibile a chilometri di distanza. Notevole il dispiegamento di forze impegnato nello spegnimento delle fiamme: Vigili del fuoco, Forestale e Forestas con due autobotti.

I danni

Oltre ai barracelli di Serramanna che hanno lavorato duramente, insieme alle altre forze a terra prima di avere ragione, poco prima delle 20, del rogo. Per Serramanna, insomma, ieri è stata un’altra giornata campale, dopo il grande lavoro del giorno prima, quando un altro violento incendio aveva interessato la zona di Sa Funtana Pubblica e Figu Niedda, fino al confine con Villacidro. Qui, 48 ore fa, le fiamme hanno causato danni ad un’azienda agrozootecnica, dove sono state distrutte cataste di presse di fieno e attrezzature agricole.

