Incendio in casa, tre intossicati 

La termocoperta comprata un mese fa va in corto circuito, nell’appartamento si sviluppa un incendio e una famiglia di Serbariu vive momenti drammatici.

Il rogo

Danni materiali ingenti in alcune stanze. tanto spavento e principio di intossicazione da fumo per Paolo Canetto, ispettore di Polizia in pensione, la moglie Paola e la figlia Valeria, accompagnati al Sirai per accertamenti. Assieme ad altri familiari (tutti invece illesi) che si trovavano casa, in via Sguotti a Serbariu, hanno vissuto autentici momenti di panico attorno alla mezzanotte di ieri. Il primo ad accorgersi di qualcosa di strano, ovvero un fumo acre provenire da una camera da letto, è stato proprio Paolo Canetto. Parte della famiglia in quel momento si trovava nel piano intermedio della palazzina. Quando l’uomo ha aperto la porta della stanza si è trovato di fronte le fiamme sprigionate da una coperta scaldaletto. Paolo Canetto ha chiesto aiuto richiamando l’attenzione delle altre persone. Le fiamme avevano già raggiunto arredi e oggetti della camera. «Fra i primi ad intervenire mio figlio Luca – racconta Valeria – che ha avuto la prontezza di apporre un asciugamano bagnato sulla bocca di mia madre e di condurre fuori dall’alloggio un po’ tutti, mentre contattavamo i vigili del fuoco».

I soccorsi

L’arrivo delle squadre è stato repentino, assieme a un‘ambulanza del Sirai, una dell’Asvoc e della Sulcis Emergenze. Paolo Canetto, la moglie e la figlia sono stati per precauzione condotti in ospedale ma dimessi dopo alcune ore quando gli accertamenti hanno confermato che i livelli di intossicazione non erano particolarmente preoccupanti. Tornati a casa, i Canetto hanno dovuto fare i conti con i danni: ingenti quelli nella camera da letto, ma il calore ha liquefatto oggetti anche in altre stanze. Parte dello stabile è stato invaso dal fumo ma una buona parte è invece perfettamente abitabile perché non raggiunto né dalle fiamme né dal fumo. I primi accertamenti hanno confermato le cause: «L’incendio dovuto al circuito di una termocoperta acquistata per giunta di recente», rivela Valeria Canetto.

L’incendio avvenuto ieri notte ha avuto dinamiche pressoché identiche a quello della notte del primo gennaio in un appartamento di viale Arsia: anche in questo caso scintille scaturite da una termocoperta.

RIPRODUZIONE RISERVATA