Incendio in casa per una bici elettrica 

Un boato ha fatto tremare i vetri del palazzo al numero 6 di via De Gioannis, ieri attorno alle 13: la batteria di una bicicletta elettrica, sotto ricarica, è esplosa causando anche un incendio in una stanza dell’appartamento al terzo piano dell’edificio. Il proprietario, un 55enne, si è avvicinato per capire cosa fosse accaduto: ha respirato del fumo per poi allontanarsi dall’abitazione. Intanto era già stato dato l’allarme con la chiamata al 112. Sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la bici che ha causato l’incendio e anche un altro mezzo elettrico sotto ricarica. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cagliari e un’ambulanza del 118: i soccorritori hanno poi precauzionalmente accompagnato l’uomo in ospedale per aver inalato del fumo.

Il rumore

Nella strada di collegamento tra via Pineta e via Dante (all’incrocio con via Cimitero) in tanti si sono preoccupati appena c’è stato il boato. Soprattutto gli inquilini della palazzina al numero 6. Sono stati momenti di grande apprensione. In via De Gioannis sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che hanno immediatamente raggiunto l’appartamento in cui c’era stata poco prima lo scoppio. Dalla prima ricostruzione, una batteria di una bici elettrica è esplosa per cause ancora da accertare. La fiammata ha raggiunto un’altra bicicletta in ricarica e alcuni arredi, provocando un rogo rimasto circoscritto nella stanza.

Il fumo

Il proprietario dell’abitazione avrebbe anche tentato di spegnere il principio d’incendio, inalando anche del fumo. Proprio per questa intossicazione, per fortuna molto lieve, il personale del 118 arrivato con un’ambulanza ha accompagnato in ospedale il 55enne che ha raggiunto il mezzo di soccorso da solo. I successivi accertamenti non avrebbero fatto emergere niente di preoccupante. Intanto i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e limitato i danni. Le due biciclette elettriche sono state portate in strada. Durante tutte le operazioni, la viabilità è stata gestita dai carabinieri che hanno bloccato anche il traffico in alcuni momenti.

Le verifiche

Ancora da capire cosa abbia causato l’esplosione della batteria con il conseguente incendio: se un problema all’impianto elettrico, al cavo di ricarica o proprio al pezzo della bicicletta. Alla fine, anche grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, i danni sono stati limitati e anche la persona accompagnata in ospedale non ha riportato conseguenze particolarmente serie.

