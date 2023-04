Incendio in casa, due intossicati 

Due persone, tra cui un anziano, trasportate in ospedale per intossicazione e un appartamento con danni ingenti. È questa l’eredità dell’incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri in una villetta in via Sant’Antonio, a Villanova Strisaili, e provocato da un cattivo funzionamento del termocamino. Ad aver avuto conseguenze (lievi) all’apparato respiratorio sono stati Michele Scudu, 85 anni, ex dipendente dell’Enel, e la figlia Agnese (56). Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Lanusei dove il personale sanitario li ha sottoposti ad accertamenti. Nell’abitazione, all’ingresso del rione di Baccu Artacci, sono intervenuti i vigili del fuoco di Lanusei che hanno evacuato l’intero fabbricato.

Il fatto

La coda dell’inverno è stata prepotente. Cime del Gennargentu innevate e temperature in picchiata. Nella morsa del freddo anche la frazione di Villanova, uno dei centri più gelidi dell’Isola. Il bel tepore nelle abitazioni coibentate, riscaldate da tradizionali camini e altri sistemi moderni, ha suggerito agli abitanti di non mettere il naso fuori casa. Così hanno fatto anche nell’abitazione di Michele Scudu. Era un pomeriggio sereno, fino a quando all’interno del vano cucina, dove è incassato il termocamino, si sono sviluppate le fiamme. Sono stati momenti di terrore, con il denso fumo, generato dalla combustione, che ha invaso tutti gli ambienti della palazzina, un edificio elegante rifinito con l’intonaco bianco panna alternato a pietre tradizionali posate con maestria. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dai Vigili del fuoco, l’incendio sarebbe stato provocato da un improvviso guasto all’impianto del termocamino. Tuttavia sulle esatte cause sono in corso ulteriori accertamenti condotti dallo stesso personale del 115.

I soccorsi

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme, scongiurando gravi danni all’abitazione. Dopo aver estinto l’incendio, le squadre del 115 hanno provveduto a bonificare e mettere in sicurezza l’edificio. Sul posto sono intervenuti anche un’équipe del 118, che ha trasportato padre e figlia in Pronto soccorso per i dovuti accertamenti, e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Villagrande.