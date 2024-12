Incendio in casa, anziano salvato dai vigili del fuoco  

Momenti di paura ieri mattina ad Ardauli per un incendio divampato in un’abitazione. Grande apprensione perché all’interno c’era un pensionato che è stato messo in salvo dai vigili del fuoco. L’uomo, un 75enne che vive da solo, è stato accompagnato subito all’ospedale per ulteriori accertamenti.

L’allarme è scattato poco ieri prima delle 7, quando al comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano è arrivata la richiesta per un intervento urgente ad Ardauli in via Idu Otzo, all’ingresso del paese lungo la strada per Neoneli. Qui alcuni vicini hanno notato il fumo uscire dalle finestre della casa dove un pensionato vive da solo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno provveduto a portare fuori una bombola di Gpl e poi a mettere in salvo l’uomo trovato all’interno in evidente difficoltà fra l’aria ormai irrespirabile a causa del fumo e del calore sprigionato dalle fiamme. I vigili lo hanno subito affidato agli operatori sanitari del 118 che, dopo le prime cure sul posto, lo hanno poi trasferito all’ospedale. L’uomo era molto scosso e sotto choc, cosciente anche se sono necessari ulteriori esami sulle sue condizioni. I vigili hanno messo in sicurezza l’edificio; sono in corso accertamenti per cercare di individuare le cause che hanno innescato il rogo. ( v.p. )

