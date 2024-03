Incendio in carrozzeria, indagini 

Un incendio è divampato all’alba di ieri in una carrozzeria alla periferia del paese. Sull’episodio sono in corso accertamenti, si cerca di stabilire le cause che hanno provocato il rogo.

L’allarme è stato immediato, ci sono stati momenti di tensione e preoccupazione. Nell’autofficina in via Alghero sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno domato rapidamente le fiamme ed evitato che potessero propagarsi al resto del capannone. Subito dopo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo stabile e avviato tutti gli accertamenti necessari per risalire alle cause esatte che hanno innescato l’incendio. Secondo una prima stima i danni non sarebbero ingenti, l’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco ha scongiurato che il rogo potesse assumere dimensioni maggiori.

