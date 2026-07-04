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Goni.
05 luglio 2026 alle 00:32

Incendio in campagna, intervengono due elicotteri 

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Diverse migliaia di metri quadrati inceneriti e decine di soccorritori all’opera. Questo il risultato dell’incendio scoppiato ieri pomeriggio nelle campagne di Goni, in località Costa de Flumini. La conta dei danni ancora in serata non era stata completata, ma la superficie percorsa dal fuoco sarebbe abbastanza estesa.

È intervenuto il Corpo forestale con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto ma, col passare dei minuti e vista l’estensione del fronte di fuoco e l’aumento del fumo, visibile dalla vallata, è stato chiesto anche l’intervento del Super Puma partito da Fenosu. A coordinare le operazioni di spegnimento il Dos della stazione forestale di San Nicolò Gerrei, mentre sul terreno hanno lavorato le pattuglie del Corpo forestale di San Nicolò Gerrei ed Escalaplano, le squadre dell’Agenzia Forestas arrivate da Villasalto e Armungia e i volontari di Goni.

Il rogo è stato domato dopo ore di intervento impegnative, poi sono state avviate le operazioni di bonifica per evitare che le fiamme riprendessero vigore. Adesso l’area sarà sottoposta alle verifiche necessarie per capire quale possa essere l’origine dell’incendio. Riccardo Delussu, sindaco di Goni, ha espresso amarezza per un episodio che colpisce una zona rimasta indenne a questi fatti per oltre vent’anni. Poi il primo cittadino ha ringraziato tutte le forze intervenute per contenere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

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