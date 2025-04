Incendio finto, esercitazione vera 

Gli abitanti di Città Nuova hanno notato il viavai, da giorni, in quella porzione di pineta che domina la zona industriale di Prato Sardo. Uomini in divisa, indaffarati. Camionette ovunque. «Abbiamo creato uno scenario curato nei dettagli, per riprodurre un incendio mediterraneo a grossa intensità come quello che ha colpito Nuoro nel 2007», dice Paolo Poggiu, dell’agenza Forestas. Massimo Vaccargiu, del Corpo forestale di vigilanza ambientale, aggiunge: «Siamo partiti dall’analisi di quel vasto rogo di 18 anni fa, divampato al bivio di Oniferi. Abbiamo progettato degli scenari che si potrebbero ripresentare». Oramai è tutto pronto: da martedì, e per 48 ore, nel capoluogo barbaricino si svolgerà l’enorme esercitazione “Ita Eu Modex 2025”.

Prevenzione

Una terra troppo spesso in pericolo. Ferita da quei roghi che nella stagione estiva sono una costante. Ecco perché Nuoro diventa il faro europeo nella lotta agli incendi. La mattina dell’8 aprile l’esercitazione internazionale di protezione civile sbarcherà in Barbagia. Il via, però, sarà dato già in mezzo al mare, nella nave che porterà nell’Isola l’imponente macchina dei soccorsi che dovrà simulare e fronteggiare il fuoco.

Sul campo

Oltre 500 operatori, in arrivo da Austria, Bulgaria, Grecia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Si metteranno subito al lavoro tra Nuoro, Orani e Mamoiada. È la prima volta che la Sardegna ospita un’esercitazione del “Meccanismo unionale di Protezione civile”, nato nel 2001 per affrontare le grandi emergenze a cui si riesce a rispondere solo con il supporto di un intervento internazionale. Ne fanno parte i 27 Paesi dell’Unione europea più altri 10 extra Ue.

«Abbiamo piazzato parecchie frasche, quelli che in gergo chiamiamo “cumuli di combustibile”», spiega Paolo Poggiu. «Questo per rendere l’esercitazione più veritiera possibile e per poter permettere al personale dei moduli europei di confrontarsi con un qualcosa che si avvicini a un incendio a forte velocità di avanzamento. Nel 2007 la macchina antincendio era stata messa in grossa difficoltà. Ecco, allora l’aiuto internazionale sarebbe stato indispensabile. A Nuoro si cercherà dunque di creare dei moduli certificati, pronti all’occorrenza».

I numeri

Sette moduli, sei specializzati nella lotta al fuoco via terra e uno nel contrastare gli incendi con mezzi aerei. Ogni modulo sarà autosufficiente e composto da circa 50 operatori. Gli scenari dell’esercitazione saranno sette. A Su Pinu, nell’ex vivaio forestale, verrà allestito il “Campo base” che ospiterà gli operatori internazionali. Da lì partiranno le operazioni di spegnimento, in quell’area dove prossimamente sorgerà la scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Vaccargiu conclude: «L’obiettivo è fare in modo che la macchina “unionale” comprenda lo sviluppo degli incendi in terra sarda. In modo da saper fronteggiare il fuoco in caso di necessità».

RIPRODUZIONE RISERVATA