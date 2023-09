Incendio, eucalipti in cenere 

Un vasto incendio ha devastato le campagne nella periferia nord di Pabillonis, precisamente nella località Roia Pibara, coinvolgendo alcune strade rurali come bia Casteddu e bia Oristano, fino a lambire la località Is Arenas. L'incendio ha interessato una superficie di circa 15 ettari, principalmente coperti da eucalipti e terreni incolti, risparmiando le vigne. Le squadre di soccorso sono intervenute alle 14,40 e hanno operato per tre ore. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del Corpo Forestale di Guspini, con il supporto di elicotteri provenienti da Marganai, Sorgono e Villasalto, oltre alle squadre Gauf di Cagliari e Oristano. A terra il personale del Corpo forestale di Marrubiu e di Forestas (Guspini, Villacidro, Siris e Arborea), insieme ai volontari della Prociv Pabillonis, Gentilis e Volsoc di Guspini, e Mogoro. Sul luogo anche un Canadair decollato da Olbia.

