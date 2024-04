Incendio domato da polizia e pompieri 

Ieri pomeriggio attorno alle 16.30 si è sviluppato un incendio lungo l’argine sinistro del Flumini Mannu, circa seicento metri prima del ponte di Bau Arena. Sul posto è intervenuta poco dopo una squadra della polizia locale che, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, ha coordinato le prime operazioni insieme ai contadini confinanti. L’incendio, quasi certamente di origine dolosa, ha interessato oltre un chilometro di argine. Si tratta del primo rogo di quest’anno. In paese c’è preoccupazione. In passato, sempre in questo periodo, sono stati appiccati diversi incendi, in particolare nei giorni di forte maestrale. «Da una parte sono molto soddisfatta della pronta risposta della nostra polizia locale - dice la sindaca Monica Cadeddu - dall’altra sono molto amareggiata per il protrarsi di questi crimini contro l'ambiente e contro la comunità. I recenti investimenti in attrezzature e videocamere specifiche ci aiuteranno a contrastare questa piaga». (c. ma.)

