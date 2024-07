Incendio doloso tra la Statale e l’Agris 

«Un incendio spaventoso». Così è stato descritto da alcuni volontari arrivati a spegnere le fiamme divampate nei pressi della Statale 196 tra Villasor e Villacidro e ha arrecato danni alle strutture dell’Agris, l’agenzia per la ricerca in agricoltura: «Hanno bruciato palme, eucaliptus e tanto altro», racconta il sindaco di Villasor, Massimo Pinna.

La ripartenza

L’incendio di ieri sembra essere una cosiddetta “ripartenza” di un altro rogo, spento il giorno prima. «Giovedì», racconta Pinna, «il fuoco è partito a pochi passi dalla Statale e si è diffuso nei campi di grano appena mietuti».

L’emergenza era rientrata nel pomeriggio con lo spegnimento, ma ieri ecco di nuovo il fuoco. «Sono quasi certo si tratti di una ripartenza», continua il primo cittadino. «Spesso capita che sotto la superficie qualcosa continui a bruciare». Ieri era una giornata calda e ventosa. Le fiamme hanno interessato il chilometro 14 della Statale 196: a un certo punto è stato necessario chiuderla al traffico a causa del fumo che impediva la visibilità. Chiuse anche le strade secondarie. Il centro abitato per fortuna era lontano: le case sorresi erano a cinque chilometri di distanza. Poi l’incendio si è fatto strada tra le coltivazioni Agris, lambendo la struttura e le aziende intorno (alcune delle quali avrebbero comunque subito danni).

I danni

«L’Agris è l'agenzia della Regione che si occupa anche di colture sperimentali. Inutile dire che le fiamme hanno fatto registrare dei danni, ma è presto per quantificarli», spiega Massimo Pinna, «Dentro l’Agris e intorno sarebbero bruciati agrumeti e ulivi da quello che si apprende in queste prime fasi. E anche palme ed eucaliptus».

Sul posto sono intervenuti tre elicotteri del servizio antincendio regionale. Per spegnere il rogo è stato necessario l’impegno congiunto di diverse forze: protezione civile, barracelli di Villasor, ma anche i mezzi aerei di Pula, vigili del fuoco. Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) della pattuglia del corpo forestale Villacidro.

«Ci ha messo a dura prova», dice il capitano dei barracelli, Pier Paolo Pistis. «Un incendio brutto. A noi, per il momento, mancano i mezzi. Ma la situazione era davvero difficile per tutti i presenti». Il sindaco Pinna chiude: «Ogni anno è la stessa storia. Le campagne sorresi sono martoriate dagli incendi, gran parte dei quali di natura dolosa. Così proprio non va, ma almeno il grano era già stato mietuto».