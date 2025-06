«Incendio doloso, più personale e maggiori controlli» 

«Pessimo segnale, certo che siamo preoccupati. È necessario innalzare il livello di attenzione. Abbiamo avuto un estate difficile nel 2024 e dobbiamo evitare che si ripetano le giornate di luglio e agosto dello scorso anno»: il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, commenta così il primo incendio doloso della stagione in Alta Gallura. Venerdì pomeriggio qualcuno ha appiccato le fiamme nella circonvallazione di Luras ed è stato come ritornare indietro allo scorso anno quando le sugherete dell’Alta Gallura sono state divorate dalle fiamme per giorni. Il Corpo forestale ha avviato le indagini, ma i sindaci della zona sono preoccupati soprattutto per la fragilità della rete di controllo del territorio. Albieri spiega: «Il caso di Calangianus è emblematico. Noi avevamo una presenza di Forestas che dava delle garanzie. C’era la vedetta di Monte Lisciu e tre presidi con le autobotti. Ora non c’è più nulla. Preoccupante la soppressione della postazione della vedetta. Anche il territorio di Luras non è più monitorato come in passato. La preoccupazione c’è ed è motivata». Un altro problema è quello del controllo del Limbara. Forestas ha una dotazione di personale e mezzi sempre più risicata. Ancora Albieri: «Lo dicono i numeri, la presenza di Forestas in Alta Gallura è stata ridotta drasticamente».

