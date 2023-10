Incendio doloso, paura nella notte 

Molta paura, aria irrespirabile e alcuni danni a un'abitazione, ma per fortuna nessun ferito. Questo il bilancio dell'incendio che ha coinvolto una Mercedes lunedì intorno a mezzanotte in via Garau, una delle traverse della via Coghe.

Il rogo

I residenti sono stati svegliati dal rumore dello scoppio degli pneumatici e dal denso fumo, e si sono precipitati in strada, dove hanno trovato la macchina avvolta dalle fiamme. Qualcuno in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, ha cercato di spegnere l'incendio con un estintore nel tentativo di evitare che le fiamme si propagassero all'interno della finestra della casa accanto al muro della quale era posteggiata l'auto.

I residenti raccontano che quella Mercedes sostava in quel punto almeno da luglio e che davanti c’era un'altra vettura, una Yaris risultata poi rubata, anche quella posteggiata da mesi. Più di una persona nei mesi scorsi ha segnalato alle Forze dell'ordine la presenza delle auto e infatti, come racconta un abitante di via Garau, due giorni fa il legittimo proprietario è andato a riprendersi la Yaris. La Mercedes invece è rimasta lì, anche perché non risulta essere stata oggetto di furto, si tratta dunque di una semplice coincidenza.

I danni

Chi si augura che i responsabili dell'incendio di probabile origine dolosa, vengano individuati sono i proprietari dell'appartamento al piano terra di via Garau rimasto danneggiato dall'incendio. «È la casa di mio figlio - spiega Antonello Lecis, uno dei proprietari -, in questo momento si trova fuori dalla Sardegna. Questi giorni ci sono degli ospiti che per fortuna sono rimasti illesi. La casa invece ha subito qualche danno, le tapparelle completamente squagliate e il condizionatore del piano terra distrutto. Quello del primo piano è tutto nero ma non ho ancora avuto modo di verificare se è solo fuliggine o se è distrutto anche quello. Ho presentato denuncia ai carabinieri e aspetto il verbale preciso dei vigili del fuoco per quantificare con esattezza i danni. Ho dovuto chiamare gli operai per farmi ripristinare l'erogazione dell'energia elettrica, perché il condizionatore ha mandato l'impianto in cortocircuito. Ma nella sfortuna ci riteniamo fortunati, se le fiamme fossero arrivate dentro l'appartamento i danni sarebbero stati ben più gravi, e soprattutto nessuno è rimasto ferito».

