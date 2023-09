Incendio doloso nell’ex Motel Agip rifugio dei senzatetto  

Le fiamme aggrediscono contemporaneamente vecchi mobili e arredi accatastati nel piazzale dell’ex Motel Agip, a Pirri, e spazzatura varia in uno dei balconi dell’edificio abbandonato da anni e utilizzato da alcuni senzatetto come riparo di fortuna. Un doppio rogo di natura dolosa spento dai vigili del fuoco arrivati rapidamente dopo le numerose segnalazioni da chi, verso le 19, passa tra via Santa Maria Chiara, asse mediano e via Cadello. Impossibile non notare la doppia colonna di fumo. E mentre vengono completate le operazioni di spegnimento, sono gli agenti della Squadra volante ad avviare le ricerche per capire chi abbia appiccato il doppio incendio e per quale motivo. Si cerca di risalire anche a chi ultimamente stava vivendo nella struttura. Perché non si esclude che si tratti di una vendetta di chi usava l’ex Motel Agip come casa ed è stato mandato via.

L’apprensione

Il doppio rogo scoppia quasi in contemporanea. Le fiamme vengono viste subito da chi passava sull’asse mediano o da chi percorreva la strada d’ingresso a Pirri. Il fumo nero si solleva dal cortile interno dell’edificio, abbandonato dopo essere stato utilizzato nell’ultimo periodo (fino al 2018 anno della chiusura) come centro di accoglienza dei migranti. E subito dopo anche all’ultimo piano, in uno dei balconi accessibili dalla scala d’emergenza esterna. L’incendio preoccupa per la vicinanza alla strada e perché potrebbe diventare ingovernabile. Le squadre dei vigili del fuoco arrivano rapidamente. Si occupano dei due roghi, utilizzando anche l’autoscala per spegnere le fiamme all’ultimo piano. Tanti i curiosi che assistono alle operazioni da via Santa Maria Chiara mentre il traffico nella zona subisce dei rallentamenti.

Le indagini

L’ex Motel Agip, poi diventato Jolly Hotel, aveva perso da tempo la sua funzione di albergo diventato centro di accoglienza per migranti per alcuni anni. Poi la chiusura e l’abbandono. Si è parlato più volte di un suo recupero ma intanto è finito in decadenza. Non sono mancate le occupazioni. Alcuni senzatetto, anche stranieri, lo hanno usato come rifugio. E fino a qualche settimana fa ci viveva ancora qualcuno. Poi sembra siano stati mandati via tutti. Ieri il doppio incendio mentre sembra avessero preso il via le prime operazioni di sgombero degli arredi. Ora su quanto accaduto indaga la Polizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA