Incendio doloso nella stazione 

Fiamme nella stazione ferroviaria di Villaspeciosa-Uta, da tempo ridotta a poco più di una fermata: a fuoco un deposito di materiale. Il rogo è partito poco prima della mezzanotte all’interno di un magazzino adiacente all’edificio della stazione ferroviaria, dove veniva custodito il materiale necessario alla manutenzione della struttura.

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti, allarmati dal bagliore delle fiamme. Sul posto sono intervenuti diverse pattuglie dei carabinieri giunte dai centri vicini, i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, la polizia ferroviaria e i tecnici delle ferrovie.

Dopo aver estinto l’incendio, sono iniziate le indagini. Ad avvalorare l’ipotesi del dolo la manomissione della porta del magazzino, che farebbe pensare a un atto vandalico.

Il fatto non ha inciso sul traffico ferroviario, che non ha subito intralci. Anche la stazione non ha subito danni rilevanti, solo il locale interessato è stato chiuso per precauzione. (a. cu.)

