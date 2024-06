Incendio doloso nella scuola media Sanna, gravi danni 

Fiamme nella scuola media “Don Antonio Sanna” presa di mira ancora una volta dai vandali. Un vasto incendio ha danneggiato gravemente la sala dell’Auditorium e un deposito di materiale cartaceo e plastica, al primo piano dell’edificio, chiuso nei mesi scorsi per dare avvio ai lavori di demolizione e ricostruzione, un intervento finanziato dai fondi Pnrr pari a circa 7 milioni di euro. A fuoco anche suppellettili, attrezzature rimaste all’interno dei locali in attesa di essere trasferite e custodite altrove. Una lunga colonna di fumo ha invaso la zona.

Due i punti di innesco individuati dai vigili del fuoco giunti sul posto con due mezzi, poco dopo le 18.30, per domare le fiamme, una difficile operazione che ha richiesto due ore di intervento. A dare supporto anche la compagnia barracellare per la messa in sicurezza. Testimoni raccontano di aver visto alcuni ragazzi darsi alla fuga. Nel mese di aprile bande di teppisti avevano distrutto la palestra, aule e arredi. L’ennesima opera di distruzione ai danni del patrimonio pubblico. Sul posto anche i carabinieri che hanno atteso la relazione dei vigili del fuoco per capire la natura del rogo. Un atto doloso che testimonia la necessità di telecamere di videosorveglianza. Nell’emergenza è intervenuto anche il sindaco Massimo Mulas.(m.p.)

