Incendio doloso in una casa, paura per i residenti 

Un incendio di certa origine dolosa ha completamente distrutto un appartamento in via Piccinni, traversa di via Barcellona. La casa (al primo piano) era vuota e poco prima delle 18 dalle finestre è uscito del fumo, poi le fiamme hanno distrutto gli infissi. Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale del Commissariato di Olbia.La priorità assoluta era quella di verificare la presenza di persone all’interno dell’appartamento invaso da fumo e fiamme. Fortunatamente la casa era vuota da giorni. I Vigili del Fuoco hanno aiutato le persone che hanno lasciato precipitosamente il piano superiore dell’edificio. Nessuno ha avuto bisogno di cure mediche, ma la paura è stata tanta. Le operazioni di spegnimento hanno impedito che il fuoco danneggiasse l’intero immobile. La persona che vive nell’appartamento, un olbiese di 40 anni, è stata contattata e non si trovava in zona.Stando ai primi accertamenti della Polizia, nel recente passato, l’immobile di via Nicolò Piccinni era stato preso di mira con attentati incendiari che hanno causato danni limitati. Questa volta purtroppo è andata diversamente. Nella stessa via si sono verificati altri fatti, principi di incendio, mai chiariti. (a. b.)

