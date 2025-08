Incendio doloso in un capannone 

Incendio doloso ai danni di un capannone industriale dell’area artigianale di Porto Torres. Le fiamme, appicate nella notte tra lunedì e martedì, si sono sviluppate all’interno del deposito di proprietà del di un noto supermercato della città.

Il fuoco ha bruciato il materiale ormai in disuso stipato all’interno, vecchia mobilia e attrezzature in parte destinate allo smaltimento, ma comunque facilmente infiammabili, tanto da scatenare un incendio pericoloso per la struttura, salvata dalle fiamme grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del dipartimento di Porto Torres, intervenuti sul posto a seguito di segnalazione di alcuni imprenditori che operano nelle vicinanze.

Il fuoco sarebbe partito dalla parte retrostante del capannone, un enorme deposito di circa 1.300 metri quadri diviso in due ambienti, di cui una parte appartenente ad un altro gestore, un magazzino per mangimi da bestiame investito dal fumo nero.

I carabinieri della compagnia di Porto Torres indagano sull’accaduto per individuare i responsabili di quello che appare come un atto intimidatorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA